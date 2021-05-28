У США розслідують причетність українських чиновників до втручання в президентські вибори, у центрі уваги перебуває нардеп Деркач, - NYT

Федеральна прокуратура в Брукліні намагається встановити, чи брали участь кілька українських чиновників у розробці плану втручання в президентську кампанію 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляє New York Times.

Видання, з посиланням на джерела, пише, що в межах цього плану адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані мав поширювати наклепницьку інформацію про демократа Джо Байдена з метою схилити виборців голосувати за Трампа.

Згідно з даними журналістів, прокуратура Брукліна і ФБР веде розслідування щодо нинішніх і колишніх українських чиновників, підозрюваних у спробах вплинути на вибори шляхом поширення необґрунтованих звинувачень у корупції щодо Байдена через низку каналів, зокрема через Джуліані.

Поки незрозуміло, чи збирається прокуратура висунути обвинувачення комусь із громадян України, йдеться в матеріалі.

На якомусь етапі розслідування влада вивчила обставини поїздки Джуліані до Європи в грудні 2019 року, коли він зустрівся з кількома громадянами України, повідомляє New York Times.

Щонайменше один із чинних і колишніх офіційних осіб, з якими зустрічався Джуліані, український депутат на ім'я Андрій Деркач, нині перебуває в центрі уваги розслідування, йдеться в статті.

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