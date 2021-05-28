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Кубраков звільнив директора порту "Южний"

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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков звільнив Сергія Ковшара з порту "Южний".

На МТП "Южний" він виконував обов'язки директора і обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на копію відповідного рішення.

Як зазначається в наказі, рішення набуває чинності 28 травня 2021 року.

Контроль за виконанням цього наказу Кубраков залишив за собою.

Кубраков звільнив директора порту Южний 01

Раніше повідомлялося, що промисловці звернулись до міністра інфраструктури Олександра Кубракова та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вплинути на ситуацію в порту "Южний" і відновити перевалку експортних вантажів у нормальному режимі.

Як зазначалось у листі, Ковшара підозрюють у наявності конфлікту інтересів та можливих корупційних зв’язків з приватними стивідорними компаніями та їхніми посадовими особами.

В ОП "Укрметалугпром" також заявляли, що керівництво порту "Южний" свідомо блокує роботу підприємства та фактично знищує його в інтересах приватного термінала "ТІС".

Як відомо, Сергія Ковшара було призначено в.о. голови МТП "Южний" у серпні 2020 року.

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