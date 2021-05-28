МЗС постійно шукає нові канали збуту української продукції, - Кулеба

Найбільш стратегічними статтями українського експорту є агро і IT.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми маємо виробляти готові товари, послуги, і продавати їх в Європі, Америці, Азії та інші частинах світу за хороші гроші. Виграватиме не лише бізнес, а загалом Українська держава ставатиме сильнішою. Ми в МЗС постійно шукаємо нові канали збуту української продукції та послуг на іноземних ринках і способи їх просування. Будь-хто з вас, хто є експортером послуг, продуктів, може звернутися до нас і сказати, в якій країні потрібна допомога", - заявив Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, двома найбільш стратегічними статтями українського експорту є агро і IT.

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"Звичайно, буде тривати і традиційний металургійний експорт. Але саме два сектори, які я назвав, мають перспективу експоненціального зростання. Тому що, з одного боку, світ стає все більш голодним, з іншого - пандемія дала сильне прискорення ринку телекомунікацій та IT", - підкреслив глава МЗС.