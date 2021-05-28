Литва висилає двох білоруських дипломатів

Сьогодні, 28 травня, в Міністерство закордонних справ Литви було викликано представника посольства Білорусі в Литві, якому була вручена нота про оголошення двох співробітників посольства Білорусі в Литві небажаними особами в Литві через їхні дії, "несумісні з дипломатичним статусом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт зовнішньополітичного відомства країни.

Зазначається, що цим рішенням Вільнюс висловлює солідарність Латвії, дипломати якої були кілька днів тому вислані з Мінська "з необґрунтованих причин".

Білоруські дипломати повинні покинути Литву протягом семи днів.

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Крім того, литовський МЗС висловив послу протест в зв'язку з арештом журналіста Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.