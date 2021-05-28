Литва висилає двох білоруських дипломатів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт зовнішньополітичного відомства країни.
Зазначається, що цим рішенням Вільнюс висловлює солідарність Латвії, дипломати якої були кілька днів тому вислані з Мінська "з необґрунтованих причин".
Білоруські дипломати повинні покинути Литву протягом семи днів.
Крім того, литовський МЗС висловив послу протест в зв'язку з арештом журналіста Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.