Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко

Україна була учасницею самітів НАТО, починаючи з вересня 2014 року, і завдяки активній позиції тодішньої команди вдалося подолати ембарго на поставки озброєння, необхідного для стримування російської агресії.

Про це заявив п'ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв'ю волонтерської радіостанції "Тризуб ФМ" в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він додав, що сильна армія і членство в НАТО є запорукою безпеки для України.

"Що може бути безпекою для України? Армія і членство в НАТО. Що робиться в армії, ви знаєте краще за мене. Ми не затверджуємо Державне оборонне замовлення. В армію не надходять сучасні зразки озброєння. Я маю права це казати, сьогодні я був у двох бригадах. Ми поставили найсучасніший комплекс спостереження, який рятує життя людей. Але ми маємо серйозні проблеми, що армія більше на є пріоритетом", – застерігає Порошенко.

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"І ключове – членство в НАТО. Всі звикли, що за Порошенка, починаючи з серпня – вересня 2014 року, Україна є повноправним учасником самітів НАТО. Завдяки цьому нам скасували ембарго на поставки продукції подвійного призначення і озброєння. Ми почали отримувати летальну зброю. Починаючи від Яворова і закінчуючи ССО працюють наші партнери, які навчають нас, як бити ворога сучасними засобами. І вчаться від нас, як бити росіян в умовах гібридної війни. Це – Win-Win situation. І це все робили країни НАТО", – нагадав Порошенко.

"В цих умовах, коли для нас НАТО таке важливе, як НАТО без нас може саміти проводити? Це стало рутиною. Зараз вже проходить другий саміт НАТО за два роки. Нас не запрошують", – констатує Петро Порошенко.

"І от залишилось вже два тижні. На сьогоднішній день нас не запросили, і вони вже виходять і "обтікають", говорять – "та й не запросять", – зазначає Порошенко.

"Не можна, щоб за нашу країну, нашу безпеку знову хтось щось вирішував", – резюмує п’ятий Президент.