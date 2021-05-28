Директора лікарні в Херсоні впіймали на хабарі в 100 тис. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури, його затримали після одержання всієї суми.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури директору центру первинної медико-санітарної допомоги однієї з міських рад Херсона повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними слідства, керівник комунального некомерційного підприємства одержав 100 тис. грн неправомірної вигоди від представника підприємства за надання у користування приміщення, яке перебуває на балансі медичної установи.
Після передачі всієї суми неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Херсонській області, за оперативного супроводу Херсонського управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.