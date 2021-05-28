Директора лікарні в Херсоні впіймали на хабарі в 100 тис. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Херсоні директора центру первинної медико-санітарної допомоги затримали на хабарі в 100 тисяч гривень, які він вимагав та одержав від підприємця за передачу в користування приміщення, що перебуває на балансі медзакладу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури, його затримали після одержання всієї суми.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури директору центру первинної медико-санітарної допомоги однієї з міських рад Херсона повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними слідства, керівник комунального некомерційного підприємства одержав 100 тис. грн неправомірної вигоди від представника підприємства за надання у користування приміщення, яке перебуває на балансі медичної установи.

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Фото: сайт прокуртури

Після передачі всієї суми неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Херсонській області, за оперативного супроводу Херсонського управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.