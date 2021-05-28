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"МиГом в изгои": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців"

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"МиГом в изгои": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців"
У п'ятницю, 28 травня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії обговорять:

- Вимушена посадка літака в Мінську: ексклюзивно - пасажир літака розповість деталі того, що сталося.

- Чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму?

- Чим тепер Лукашенко загрожує Україні?

- Чого очікувати Олександру Лукашенку після гучного інциденту?

- Спецоперація із затримання "вагнерівців": що це було - провал українських спецслужб або фейк?

- Чим насправді дихає країна - в "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

В обговоренні цих питань візьмуть участь:

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України;

Станіслав Шушкевич, голова Верховної ради Республіки Білорусь (1991–1994);

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014–2016);

Валентин Наливайченко, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова СБУ (2006–2010; 2014–2015), посол України в Республіці Білорусь (2005–2006);

Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

Євген Мураєв, лідер партії "Наші";

Кирило Куликов, керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2005–2007),

Олександр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;

Ренатс Рутінс, пасажир рейсу Ryanair (Рига, Латвія);

Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;

Вітаутас Бруверіс, кореспондент внутрішньої та зовнішньої політики Литви;

Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;

Вадим Лукашевич, експерт у галузі авіації.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск


    Проф. Преображенский@prof_preobr

    Хватит говорить про ХАМАС, письмо из Швейцарии и прочий бред. Всем ясно, что никакой ХАМАС ни из какой Швейцарии никаких писем не писал. Говорить надо про то, что есть. А есть фашистский режим Лукашенко. И есть теракт, совершённый им при поддержке фашистского режима Путина.
  • Paulo Kit
    Только дебилы не видят разницы между тупым захватом и спецопераций, согласованной с экипажем и спецслужбами трёх государств.
    Молчу уже о сравнении одного журналиста-блогера и реальных террористов причастных к сбитию боинга...
  • Герхард
    Здорово придумано.

    Так вот ненавязчиво выгородить в зомбоящике ЗЕлупария, натянув сову на глобус.
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