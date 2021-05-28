"МиГом в изгои": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців"

У п'ятницю, 28 травня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців".