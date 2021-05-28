Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн ​​грн, яка належить народному депутату України, і стягнення її в дохід держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося приблизно 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі з огляду на розмір законних доходів депутата", - йдеться в повідомленні.

У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про народного депутата Михайла Волинця (фракція "Батьківщина").

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ. ФОТО