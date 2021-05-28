Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс"

Міністерство закордонних справ Росії направило в Україну ноту протесту через нібито "провокаційні акції" біля російського посольства в Києві. МЗС Росії сьогодні викликало до себе повіреного в справах України в РФ.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

У середу, 26 травня, під російським посольством в Києві відбулася акція протесту, учасники якої спалили "картонний Кремль". У Москві заявили, що цей "радикальний націоналістичний перформанс" викликав блокування центрального входу до посольства РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Українському дипломату було заявлено, що РФ розглядає цю "провокацію" як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції. Вимагаємо від української сторони вжити, нарешті, заходів щодо недопущення в подальшому подібних акцій і забезпечити умови для нормальної роботи російського дипломатичного представництва, його безпеки і недоторканності", - заявили в МЗС РФ.

Раніше кореспондент Цензор.НЕТ повідомляв, що 26 травня під посольством РФ у Києві відбулася акція "Тризна по загиблим на російсько-українській війні". Під час акції учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля.