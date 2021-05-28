Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс"
Про це йдеться на сайті МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.
У середу, 26 травня, під російським посольством в Києві відбулася акція протесту, учасники якої спалили "картонний Кремль". У Москві заявили, що цей "радикальний націоналістичний перформанс" викликав блокування центрального входу до посольства РФ.
"Українському дипломату було заявлено, що РФ розглядає цю "провокацію" як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції. Вимагаємо від української сторони вжити, нарешті, заходів щодо недопущення в подальшому подібних акцій і забезпечити умови для нормальної роботи російського дипломатичного представництва, його безпеки і недоторканності", - заявили в МЗС РФ.
Раніше кореспондент Цензор.НЕТ повідомляв, що 26 травня під посольством РФ у Києві відбулася акція "Тризна по загиблим на російсько-українській війні". Під час акції учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля.