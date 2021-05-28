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Новина про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива з РБ, - торгпред Качка

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Новина про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива з РБ, - торгпред Качка
Інформація про зупинку поставок бензину А-95 в Україну з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, заходи з ліцензування імпорту за оперативною інформацією пов'язані з торговельними обмеженнями, які накладалися раніше.

"Новини щодо бензину за оперативною інформацією пов‘язані з технологічним процесами на виробництві білорускього виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі. Політика щодо диверсифікації постачань буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці. Звісно, поява таких новин в один день живить конспірологічні теорії, але цього разу варто триматися раціонального розуміння ситуації. Прохання всіх - не зв‘язувати всі події до купи", - підкреслив Качка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь із червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україну, - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білорусь з червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україні.

Топ коментарі

  • Igor Budnik b2adf589
    Литовский нормальный бензин. Нефиг этот F-100 лить по сумасшедшей цене.
  • Ksenia VB
    Це ж російський бензин, а не білоруський.
    Де будете затоварюватись - безпосередньо на рашці ?
  • Броуд Пик
    Заправляйтесь белорусским. Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8378
    Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5903
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