Можливе припинення поставок бензину з Білорусі: "Укртатнафта" готова повністю забезпечити паливом український ринок

ПАТ "Укртатнафта", коментуючи інформацію про припинення поставок білоруського бензину, заявило, що повністю може забезпечити нестачу бензину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі компанії.

"У відповідь на інформацію про припинення поставок білоруського бензину в Україні, ПАТ "Укртатнафта" заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку", - говориться в повідомленні.

У ПАТ зазначили, що останніми роками залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ "Укртатнафта" забезпечувала внутрішній ринок бензину до 43%.

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"З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ "Укртатнафта" майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне. Крім того, збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного палива і скрапленого газу", - додали в "Укртатнафта".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білорусь з червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україну.