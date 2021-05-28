Новини

Можливе припинення поставок бензину з Білорусі: "Укртатнафта" готова повністю забезпечити паливом український ринок

6 86433
Можливе припинення поставок бензину з Білорусі: "Укртатнафта" готова повністю забезпечити паливом український ринок
ПАТ "Укртатнафта", коментуючи інформацію про припинення поставок білоруського бензину, заявило, що повністю може забезпечити нестачу бензину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі компанії.

"У відповідь на інформацію про припинення поставок білоруського бензину в Україні, ПАТ "Укртатнафта" заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку", - говориться в повідомленні.

У ПАТ зазначили, що останніми роками залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ "Укртатнафта" забезпечувала внутрішній ринок бензину до 43%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новина про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива з РБ, - торгпред Качка

"З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ "Укртатнафта" майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне. Крім того, збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного палива і скрапленого газу", - додали в "Укртатнафта".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білорусь з червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україну.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Из рынка можно легко выйти. Попасть на рынок практически не возможно.
  • Alexander Kravchenko
    Цена! Беларусь член ЕАЭС и получает от России беспошлинную нефть. Затем перерабатывает ее, и пользуясь Зоной Свободной Торговли между Украиной и СНГ(да-да она еще работает) продавала готовое топливо в Украину. В итоге оно было дешевле, чем топливо от Укртатнафты, так как Украина покупает нефть по рыночным ценам.
  • макаренко юра
    Не оперативно....,але сайдьот !
    ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ 2020 "Укртатнафта" Коломойського просить Зеленського перешкодити імпорту пального з Білорусі
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини