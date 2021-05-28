Новини

Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби

2 20518
Претензій до Кличка немає, - заява голови Державної фіскальної служби
Державна фіскальна служба не має жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомив глава ДФС Вадим Мельник, відповідаючи на запитання Українських Новин.

"Що стосується Кличка, жодних претензій по кримінальних провадженнях до мера Києва на сьогодні немає.

Якщо справді вони будуть встановлені, то це буде відбуватися у відкритому режимі, обговорюватися і досліджуватися в рамках слідчих дій. На даний момент жодних претензій немає", - сказав Мельник.

Нагадаємо, працівники СБУ приходили до будинку Кличка і намагались потрапити до його квартири. Лідер "Удару" заявив, що це тиск на міську владу і нього особисто. Він зазначав, що в офісі президента комусь не подобаються його самостійні рішення.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Есть зависть гнусной коротышки 🤡🤢
  • Паравоз
    - Подсудимый, ваше последнее слово.
    - 100 000$.
    - Вы признаете себя виновным?
    - Нет.
    - На нет и суда нет!
  • jklpqrs
    У клоуна расстройство,
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини