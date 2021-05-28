Готується телефонна розмова між Зеленським і Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві, - ЗМІ

Українська й американська сторони опрацьовують телефонний дзвінок між президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським перед самітом лідерів США і Росії в Женеві, де Байден зустрінеться з Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню ZN.UA повідомило джерело в Кабінеті Міністрів України.

Зазначимо, що перший американо-російський саміт із часу вступу Байдена на пост президента США відбудеться в Женеві, Швейцарія, 16 червня. Зустріч відбудеться наприкінці вже запланованої поїздки Байдена до Великої Британії на саміт G7 та в Брюссель на зустріч лідерів НАТО.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що на саміті буде розглянуто "повний спектр важливих питань", оскільки США прагнуть "відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин з Росією.

Фактично це ж звучало у коментарях держсекретаря США Ентоні Блінкена під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Ісландії минулого тижня, оскільки, за його словами, метою Байдена були "передбачувані, стабільні відносини з Росією".

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