Місію ОБСЄ на кордоні з Росією продовжили всього на два місяці: РФ прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї на Донбас, - МЗС України

28 травня Постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення про продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" до 31 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Російська Федерація завадила продовженню мандата місії на стандартний чотиримісячний період, скоротивши його до двох місяців без об'єктивних причин", - зазначили в МЗС.

Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію РФ щодо зменшення терміну тривалості мандата Місії спостерігачів ОБСЄ.

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"Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів та підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії. Створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України. Російська Федерація має неухильно виконувати взяті на себе зобов’язання як сторона конфлікту та підписант Мінських угод, що залишається критично важливим для деескалації безпекової ситуації та політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в заяві.