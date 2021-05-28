Главред "УП" Мусаєва про продаж видання Фіалі: Звичайно, були шок, здивування. Чи є прийняття? Ще не знаю

Головна редакторка інтернет-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва розповіла, що про намір власниці "Української правди" Олени Притули продати видання вона дізналася "порівняно недавно".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мусаєва розповіла в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Про те, що Олена хоче змінити власника видання, я дізналася відносно нещодавно від Олени, оскільки постало питання укладання редакційної угоди, яку ми підписали. Олена мене повідомила (про плани. - Ред.), попросила не розголошувати цієї інформації. Я готувала редакційну угоду", – розповіла Мусаєва.



За словами Мусаєва, вона поки до кінця не прийняла той факт, що у видання змінився власник, а реакція була різною.

"Думаю, і в Олени вона була різною, коли вона це вирішувала... Для мене УП більше, ніж робота, це частина життя, яка вплетена в мою долю. У чомусь вона навіть сакральна, тому що я дуже подорослішала і виросла за час роботи у виданні. Сім років – це великий шматок життя, з огляду на інтенсивність подій останніх семи років і у країні, і в житті "Української правди"... Звісно, були шок, здивування. Напевно, я пройшла всі стадії. Чи є прийняття? Я ще не знаю, чесно кажучи. Для мене це ще якийсь незвершений факт", – сказала Мусаєва.

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Вона нагадала, що працює головним редактором видання з 2014 року, і підкреслила, що ніколи не уявляла його без Притули.

Мусаєва розповіла, що вони "постійно" спілкуються із Притулою з робочих питань, але після вбивства журналіста, цивільного чоловіка Притули Павла Шеремета вона на якийсь час відійшла від справ.

Вона зазначила, що головні мотиви продажу видання Притула виклала в своєму блозі на "Українській правді".

"Думаю, що ця угода і новий власник – можливість, що в Дон Кіхота з'явиться гіроскутер, він осучасниться і піде в ногу з часом. Так, видання впливове, у нас є можливість розвиватися, підтримувати життєдіяльність, ми залучаємо якісь кошти від читацької аудиторії, але рвонути якісно, злетіти, як ракета, – такої можливості немає. Я думаю, що вона зараз може з'явитися. Я дуже на це сподіваюся", - підсумувала Мусаєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим власником "Української правди" став Томаш Фіала.