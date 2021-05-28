Новини • Вступна кампанія

23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн. СПИСОК

4 91595
23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн. СПИСОК
Украіна запускає курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу зі стипендіальним забезпеченням на базі 23 вищих навчальних закладів. Звертатися можна з 1 по 20 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що підготовчі курси для таких абітурієнтів будуть безкоштовними. Причому на них можуть записатися не тільки жителі окупованих територій, а й населених пунктів, які розміщені на лінії розмежування.

Курси проводитимуться на базі таких вишів:

  • СНУ імені Володимира Даля.
  • НТУ "Харківський політехнічний інститут".
  • Маріупольський державний університет.
  • Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічнго університету".
  • КНУ імені Тараса Шевченка.
  • Донецький національний технічний університет.
  • НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
  • Луганський національний аграрний університет.
  • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
  • Університет державної фіскальної служби України.
  • Львівський національний університет імені Івана Франка.
  • Житомирський державний університет імені Івана Франка.
  • Приазовський державний технічний університет.
  • Донбаський державний педагогічний університет.
  • НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".
  • Полтавська державна аграрна академія.
  • Донецький національний медичний університет.
  • Донбаська державна машинобудівна академія.
  • Херсонський державний аграрно-економічний університет.
  • Луганський державний медичний університет.
  • Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
  • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
  • Одеська національна академія харчових технологій.

Щоб потрапити на курси зі стипендіальним забезпеченням необхідно:

  • обрати ЗВО зі списку
  • звернутися до ЗВО будь-якими засобами зв’язку та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв’язку з перетином КПВВ
  • при перетині КПВВ показати запрошення
  • приїхати у ЗВО у строк з 01 по 20 червня та особисто подати заяву; копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) за наявності); копію довідки переселенця (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків; 4 фото (3х4); освітню декларацію.

На підготовчі курси приймають тих, хто цього року отримав повну загальну середню освіту. Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші. Навчання триватиме з 29 червня по 31 серпня.

Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень, їм нададуть гуртожиток. За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.

Топ коментарі

  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    Люди проработавшие всю жизнь и имеющие 40 лет Стажа получают 2200 гривень пенсии , - Это как получается . Хотите купить лояльность , - Но без любви к Украине , - Это практически не возможно. Когда Беда , - Они все в Отстое.
  • Alex Newman
    С детства личинок мoкшaн приучают к бутылкам, причем сразу с крупного калибра))
  • Анна Сергеева
    4500 грн. - в 2 раза больше пенсии нашим старикам. Заслужили - их папки в окопах 7-й год сидят, мамки на параде пленных камнями закидывали.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини