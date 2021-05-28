23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн. СПИСОК
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що підготовчі курси для таких абітурієнтів будуть безкоштовними. Причому на них можуть записатися не тільки жителі окупованих територій, а й населених пунктів, які розміщені на лінії розмежування.
Курси проводитимуться на базі таких вишів:
- СНУ імені Володимира Даля.
- НТУ "Харківський політехнічний інститут".
- Маріупольський державний університет.
- Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічнго університету".
- КНУ імені Тараса Шевченка.
- Донецький національний технічний університет.
- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
- Луганський національний аграрний університет.
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
- Університет державної фіскальної служби України.
- Львівський національний університет імені Івана Франка.
- Житомирський державний університет імені Івана Франка.
- Приазовський державний технічний університет.
- Донбаський державний педагогічний університет.
- НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".
- Полтавська державна аграрна академія.
- Донецький національний медичний університет.
- Донбаська державна машинобудівна академія.
- Херсонський державний аграрно-економічний університет.
- Луганський державний медичний університет.
- Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
- Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
- Одеська національна академія харчових технологій.
Щоб потрапити на курси зі стипендіальним забезпеченням необхідно:
- обрати ЗВО зі списку
- звернутися до ЗВО будь-якими засобами зв’язку та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв’язку з перетином КПВВ
- при перетині КПВВ показати запрошення
- приїхати у ЗВО у строк з 01 по 20 червня та особисто подати заяву; копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) за наявності); копію довідки переселенця (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків; 4 фото (3х4); освітню декларацію.
На підготовчі курси приймають тих, хто цього року отримав повну загальну середню освіту. Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші. Навчання триватиме з 29 червня по 31 серпня.
Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень, їм нададуть гуртожиток. За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.