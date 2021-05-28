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Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті (оновлено)

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Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті (оновлено)
Сьогодні, 28 травня, в Єгипті, поблизу міста Дахаб під час дайвінгу стало зле колишньому голові Служби зовнішньої розвідки (2014-2016 рр.) Віктору Гвоздю. Він помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про смерть Гвоздя підтвердило Міністерство закордонних справ.

"За наявною інформацією, 28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб екс-керівникові Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю стало зле", - сказали в пресслужбі МЗС

ЗМІ повідомляють, що трагедія сталася сьогодні вранці. Колишній глава СЗР захоплювався дайвінгом і їздив з цим хобі по світу. Зараз він відпочивав з дружиною в одному з єгипетських готелів.

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Попередньо, Гвоздь занурився у воду, але на поверхню не сплив. Рятувальники знайшли чоловіка, на березі йому провели серцево-легеневу реанімацію та оперативно доставили в госпіталь. Лікарі констатували смерть українця.

Віктору Гвоздю було 62 роки.

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Топ коментарі

  • Кот Бегемот 97abc974
    Всех когда то увольняют.... Вы пробовали содержать участок земли в 1 гектар и отопить зимой 1200 кв.м. на пенсию военнослужащего? Ну что бы Вам при этом хватало ездить и нырять с аквалангом по миру с этой самой пенсии? Чувак с волевым подбородком бизнесом заметьте никогда не занимался, кормился с госслужбы всю жизнь.
    Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте, - СМИ - Цензор.НЕТ 1804
  • Кот Бегемот 97abc974
    Гвоздь не всплыл... что не удивительно. Работа в СВР при Ющенке была увлекательным и доходным аттракционом, а потом при Турчинове с Порошенкой, нахапался квартир по проспекту 40 лет Октября 95 - 3 шт. что строилась для сотрудников СВР, хватило почти на гектар земли с 4-мя строениями на 1200кв.м. , увлекался дайвингом и ездил с этим по всему миру..... А потом не всплыл... А ведь только жить начал....
    вот расследование "Наші гроші" https://nashigroshi.org/2015/10/22/holova-sluzhby-zovnishnoji-rozvidky-zbuduvav-majetok-pid-kyjevom-foto/
    Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте, - СМИ - Цензор.НЕТ 1040
  • акаб акабіч
    акваланг случайно заправили новичком
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