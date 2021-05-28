Новини

Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи

2 08625
Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та його заступниця Юлія Свириденко сьогодні, 28 травня, провели зустріч з головою наглядової ради ПриватБанку Шерон Іскі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Керівник Офісу Глави держави висловив подяку Шерон Іскі, всьому складу наглядової ради та правлінню ПриватБанку за сумлінне виконання обов’язків та роботу в інтересах народу України", - випливає з повідомлення.

Єрмак наголосив, що Президент Володимир Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи та має на меті забезпечити подальший прогрес у корпоративному управлінні державними підприємствами та банками, що належать державі.

"Сторони дійшли згоди щодо необхідності підтримки постійного контакту та безпосереднього діалогу задля оперативного реагування на можливі виклики у сфері корпоративної реформи та, зокрема, на операційні питання діяльності ПриватБанку", - додали в прес-службі Офісу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу

Топ коментарі

  • Myko
    А яке відношення має Єрмак з Зеленським до корпоративного управляння Приватбанку? Було б зрозуміло, якби зустріч відбулась з міністром фінансів чи прем'єр міністром. Невже клоун-юрист, а за сумісництвом членограй тепер ще й найвеличнішим банкіром стане? Не здивуюсь, якщо завтра біля Приватбанку вистояться вкладники в чергу за грошима.
  • Alex Newman
    ага. ми це бачили по його діях в нафтогазі
  • акаб акабіч
    циничная лживая мразь. в нафтогазе реформу похерили, сопротивление севпотоку завалили.
    смотрим интервью с Ланой Зеркаль
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини