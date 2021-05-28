Український воїн зазнав поранення унаслідок обстрілу російськими військами, з початку доби 7 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби сім разів порушили режим "тиші". Український воїн дістав поранення в результаті ворожого обстрілу.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного- ще й з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використовував великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА були скинуті два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепилівки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя - ще і з протитанкових ракетних комплексів.

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Поблизу Мар’їнки ворог використав станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 7 гектарів території і передали на знищення 107 вибухонебезпечних предметів.