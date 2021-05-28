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Середня зарплата в Україні за рік зросла на 30% і становить 13,5 тис. грн, - Держстат

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Середня зарплата в Україні за рік зросла на 30% і становить 13,5 тис. грн, - Держстат
Середня номінальна зарплата в Україні за квітень 2021 року була на 29,8% більше, ніж у квітні 2020 року, і становила 13 543 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

Середня номінальна заробітна плата у квітні 2021 року становила 13 543 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6 000 грн). Порівняно з березнем 2021 року розмір середньої номінальної зарплати зменшився на 0,5%, а за останні 12 місяців (порівняно з квітнем 2020 року) - на 29,8%.

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 30% і становить 13,5 тис. грн, - Держстат 01

Найбільша середня номінальна зарплата за квітень 2021 року була у сфері інформації та телекомунікацій - в середньому 27 101 грн (на 48,0% більше, ніж за квітень 2020 року). На другому місці за цим показником - сфера фінансової і страхової діяльності (23 557 грн, на 16,3% більше); на третьому - професійна, наукова і технічна діяльність (21 883 грн, на 47,8% більше).

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Найменші середні номінальні зарплати за квітень 2021 року були у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (6 979 грн, на 99,4% більше, ніж за квітень 2020 року); адміністративного та допоміжного обслуговування (10 678 грн, на 15,3% більше); освіти (10 859 грн, на 30,7% більше).

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5040
  • Scorpman Y
    вместе с ценами - на 40-150% и комуналками на 40-50%)

    Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8884
  • Scorpman Y
    п.с. кстати, про рост зарплат.. зебилы теперь икру ведрами жрут. Но только по зомбоящику, в новых сериальчиках))
    Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 292
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