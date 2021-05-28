Зі 111 держпідприємств Міноборони після оптимізації залишиться 42, - заступник міністра Халімон

Ліквідація 20 державних підприємств Міністерства оборони України запланована за підсумками дворічного періоду 2020-21 років, ще 15 будуть реорганізовані.

Про це заступник міністра оборони України Ігор Халімон заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Упродовж 2020-2021 років передбачається ліквідувати 20 державних підприємств, реорганізувати - 15 підприємств, передати на приватизацію - три підприємства (209 Управління начальника робіт, 417 Управління начальника робіт, ДП МОУ "Дружбівський кар'єр нерудних копалин "Кварц")", - розповів Халімон.

За його словами, залишаються діючими 42 державні підприємства Міноборони зі 111 (40 - Головне управління, 2 - ГУР Міноборони).

Читайте також: Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони. ВІДЕО+ФОТО

"Йдеться про оптимізацію системи управління державними підприємствами шляхом визначення переліку суб'єктів господарювання, які будуть задіяні для забезпечення потреб Збройних сил України", - сказав заступник міністра.

Він наголосив, що у сфері управління Міноборони наразі перебувають 109 суб'єктів господарювання, які за результатами 2019 року спрацювали зі збитком понад 53 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просив міністра оборони розглянути питання про відповідність заступника міністра Халімона займаній посаді. Це сталося після скандалу з харчуванням у Збройних силах.