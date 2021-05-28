Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому Україну не запросили на саміт НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Взагалі сьогодні зустрічі в будь-яких форматах є трохи урізаними, тобто вони не в тому форматі, як би вони проходили до COVID-19, їх мінімізують за кількістю учасників, які там мають брати участь. Україна, з іншого боку, з представниками НАТО перебуває в постійній дуже суттєвій комунікації. Тобто весь блок НАТО, всі країни в тій чи іншій мірі розуміють нашу позицію – що ми хочемо, що ми робимо та чого потребуємо з точки зору безпекової ситуації в регіоні. Я не думаю, що на саміті НАТО хтось не розуміє, особливо після весняної ескалації на наших кордонах, яку роль в європейській безпеці відіграє Україна. Безумовно, всі наші пропозиції будуть на столі саміту, безумовно, та чи інша сторона, яка братиме активну участь у саміті, а це члени НАТО – вони всі ці пропозиції будуть розуміти і промотувати, тобто говорити про це. Безумовно, кількість учасників міжнародних заходів сьогодні є граничною. Тобто ми можемо не брати там участь суто з технічних міркувань", — пояснив радник глави ОП.

Читайте також: Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко

Відповідаючи на запитання, чи може Україна отримати план дій щодо членства в НАТО до кінця року, Подоляк заявив: "Це ймовірно. У нас дуже теплі відносини з багатьма країнами, які вже входять до блоку НАТО, і з самим блоком НАТО як інституцією. Безумовно, ми маємо виконати свою роботу. Деякі дії, зокрема і юридичного, логістичного характеру, які мають підкреслити нашу можливість зайти в блок НАТО на рівних правах. Тобто ми маємо відігравати там суттєву роль, тому що ми перебуваємо на східному кордоні НАТО. І, по суті, всі ризики, з якими Європа сьогодні стикається – це ризики або з боку нашого регіону, або з азіатсько-африканського регіону. Тому, безумовно, ми маємо підтримку від усіх структур НАТО, від багатьох партнерів НАТО, членів НАТО. І я думаю, що до кінця цього року ми точно вийдемо на суттєві документи".