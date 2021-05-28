Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, показав, що це "людожерська держава".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Все, що продемонстрував Лукашенко, що Білорусь - людоїдська держава, яка може собі дозволити не звертати увагу на цивілізаційні правила поведінки", — сказав Подоляк.

Радник глави ОП відповів, чи чекає українська влада у Києві на Світлану Тихановську, яка була суперницею Лукашенка на виборах у 2020 році, та чи зустрінеться з нею президент Зеленський.

"По-перше, я не знаю, чи вона приїде. Це вже, певно, запитання до її штабу. По-друге, вона добре почувається у Вільнюсі, там у неї розгалужена мережа підтримки. Якщо вона приїде до Києва, то, безумовно, ми її будемо зустрічати, бо це потрібно", — сказав він.

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