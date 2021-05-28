Жителі села Ганно-Покровка на Одещині заявляють про зловживання з боку фермера, який засіяв їхню землю. У сільраді кажуть про компроміс

У селі Ганно-Покровка Березівського району Одеської області (Коноплянська ОТГ) стався конфлікт між фермером і жителями села, які отримали по 2 га земельних ділянок на полі, яке він обробляє.

Про це Цензор.НЕТ розповіли потерпілі.

Рішення про надання землі у власність селянам Катериноплатонівська сільрада ухвалила в листопаді минулого року - напередодні входження Ганно-Покровки в іншу ОТГ - Коноплянську. В цілому було задоволено близько 200 заяв на отримання 2 га землі для ведення особистого господарства.

24 березня жителі села отримали виписки з держреєстру про реєстрацію права власності.

"Орендар, який до цього обробляв цю землю, засіяв її. У нього нібито є договір із сільською радою, хоча він ніде не зареєстрований - адже всі кадастрові номери особисто на власниках ділянок. І нам вони ніякого договору навіть не показали. Він не домовився з нами і договір оренди не підписав. Сільрада все виправдовує тим, що фермер нібито сплатив до бюджету громади 100 тисяч гривень.

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Однак коли ми в листопаді отримали кадастрові номери, і фермер, і сільський голова про це знали. На якій підставі вони могли закласти в бюджет цю суму, ігноруючи необхідність підписати з нами договір? У лютому сільрада видала нам технічну документацію, особисто я тільки заплатила 5 тисяч за виготовлення техдокументації. То на якій підставі фермер засіяв нашу землю? Серед постраждалих людей - дві сім'ї з лежачими дітьми, що мають діагноз ДЦП, - розповіла одна з селянок.

На запит жителів села в Держгеокадастрі відповіли, що будуть розбиратися.

Вони нарікають, що сільрада не затверджує технічну документацію і також висловлює претензії фермеру з приводу відсутності компенсації з його боку:

"Земель запасу немає, землю завжди хтось обробляє. І ті фермери, які обробляють ділянки, на які були заяви, самі знаходили людей і казали: "Я вам зроблю документи, все буду відшкодовувати". Так зробили фермери, які реально хочуть допомагати людям і взаємодіяти з громадою. А це один кричущий випадок із фермером Німичем".

Голова Коноплянської ОТГ Олександр Волошин пояснив ситуацію зі своєї точки зору:

"Перед приєднанням Катериноплатонівська сільрада ухвалила рішення про роздачу 600 га землі. Нас не поставили до відома. Деякі земельні ділянки перебували в тимчасовій оренді. Таким чином, після приєднання ми, коли отримали списки, то включили дохід від них до бюджету. Ми не знали про те, що ці ділянки були роздані людям по 2 гектари. Коли вони почали звертатися, щоб ми затверджували технічну документацію на підставі виписок, то ми їх затвердили відповідно до закону. Але я їх просив, що, оскільки земельна ділянка підготовлена і фермер зазнає певних збитків, то нехай він цього року збере врожай, а далі селяни можуть використовувати свої ділянки на свій розсуд. Я їм пропоную, щоб вони не платили земельний податок цього року".

На запитання, чому поля були засіяні в травні, якщо про їх належність стало відомо як мінімум у лютому, коли були отримані виписки з Держгеокадастру, Волошин сказав:

"Розумієте, землю потрібно підготувати, внести добрива. Не можна просто загнати сівалку".

За його словами, в ідеалі має бути домовленість між фермером і жителями села: "Я чув їхню сторону, чув сторону фермера - у кожного своя правда. До компромісу, на жаль, не можуть дійти".