МЗС передало в РНБО список прихильників режиму Лукашенка для введення проти них санкцій, - Єнін
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна24" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій - ред)", - зазначив Єнін.
Він уточнив, що санкції планується вводити проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.