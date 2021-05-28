МЗС передало в РНБО список прихильників режиму Лукашенка для введення проти них санкцій, - Єнін

Міністерство закордонних справ України підготувало санкційний пакет проти громадян Білорусі, що підтримують режим Олександра Лукашенка, який уже було передано на розгляд до Ради національної безпеки та оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна24" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій - ред)", - зазначив Єнін.

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Він уточнив, що санкції планується вводити проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.