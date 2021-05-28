Білорусь у відповідь також висилає двох литовських дипломатів

Міністерство закордонних справ Білорусі висилає з країни двох литовських дипломатів. Таке рішення прийнято у відповідь на дії зовнішньополітичного відомства Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Білорусі.

"Розцінюємо нинішнє рішення Вільнюса про висилку білоруських дипломатів як абсолютно необґрунтований крок. Одне з логічних пояснень - у Литві свідомо підвищують градус ескалації у відносинах з Білоруссю", - заявив прессекретар МЗС Анатолій Глаз.

Литовські дипломати мають покинути країну впродовж семи днів.

"Дотримуючись принципу взаємності, ми були змушені прийняти сьогодні дзеркальні заходи і оголосити персонами нон ґрата двох литовських дипломатів за діяльність, несумісну зі статусом дипломатичного співробітника. Їм запропоновано покинути Білорусь упродовж семи днів", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні МЗС Литви оголосив, що висилає двох білоруських дипломатів. За словами глави зовнішньополітичного відомства Габріелюса Ландсбергіса, з Литви висилають двох співробітників білоруських спецслужб, які прикривалися дипломатичним статусом.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.