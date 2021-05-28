Делегація американських сенаторів приїде в Україну

До України приїде з візитом двопартійна делегація американських сенаторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела в посольстві США.

Американська сенаторка Джін Шахін (демократка, штат Нью-Гемпшир), яка є старшою членкинею сенатського Комітету із закордонних відносин Сенату і головою Підкомітету з європейської та регіональної безпекової співпраці, повідомила, що очолить двопартійну делегацію Конгресу.

До неї увійдуть сенатори Роб Портман (республіканець, Огайо) та Кріс Мерфі (демократ, Коннектикут). Делегація вирушить до Східної Європи наступного тижня.

В Україні сенатори заохочуватимуть продовження реформ для зміцнення її демократії та висловлять солідарність з Україною, яка продовжує стикатися з дедалі агресивнішою Росією. Американські політики також планують відвідати Литву та Грузію.

"Україна і Грузія є важливими партнерами США проти дедалі агресивнішої Росії, і дуже важливо, щоб ми передали нашу солідарність з народами України і Грузії та заохотили політичних лідерів продовжувати необхідні реформи, які зміцнять їх демократію. Ми підтримуємо Україну і Грузію в їх бажанні досягти своїх євроатлантичних цілей, і США прагнуть зіграти свою роль, щоб допомогти втілити членство в НАТО та ЄС", – сказала Шахін.

Під час свого візиту сенатори зустрінуться з представниками громадянського суспільства та українського і грузинського урядів, включаючи лідерів опозиційних партій в Грузії, які є членами парламенту.

В Україні сенатори будуть спілкуватися з пресою, щоб підкреслити нагальну необхідність активізації зусиль у боротьбі з корупцією та важливість вільних незалежних ЗМІ. Додаткові подробиці про візит мають оприлюднити найближчими днями.

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