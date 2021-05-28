Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ

У найближчі вихідні в центрах вакцинації, які почнуть роботу на стадіонах у Києві, Одесі та Львові, щеплення робитимуть препаратом CoronaVac від китайської Sinovac Biotech.

Про це сказано в повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня використовуватимуть вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech", - сказано в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що прийти і вакцинуватися "з вулиці" теж не можна: щеплення на стадіонах у найближчі вихідні отримають тільки ті, кого попередньо запросять по телефону. Обдзвонювати з таким запрошенням будуть тих, що записалися на вакцинацію через "Дію" або контакт-центр МОЗ. Пріоритет під час вакцинації надаватимуть людям похилого віку.

"Пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри будуть створювати і в інших великих містах", - додали в МОЗ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у найближчі вихідні масові центри вакцинації почнуть працювати на стадіонах у Києві, Одесі та Львові.

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