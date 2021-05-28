На Донеччині в червні завершиться відновлення зруйнованого під час АТО шляхопроводу між Бахмутом і Світлодарськом

У Донецькій області повністю відновлять зруйнований російською агресією шляхопровід через залізничні колії на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський (км 730 + 554). Роботи завершать вже в червні в рамках програми "Велике будівництво".

Роботи виконує підрядна організація ТОВ "Харківмістдорбуд", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що шляхопровід, побудований у 1951 році між містами Бахмут і Світлодарськ довжиною 42,85 п. м., був зруйнований під час проведення антитерористичної операції в 2014 році.

Цього року в рамках програми "Велике будівництво" в Донецькій області планують також відновити 156 км доріг державного значення.

Нагадаємо, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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