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На Донеччині в червні завершиться відновлення зруйнованого під час АТО шляхопроводу між Бахмутом і Світлодарськом

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У Донецькій області повністю відновлять зруйнований російською агресією шляхопровід через залізничні колії на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський (км 730 + 554). Роботи завершать вже в червні в рамках програми "Велике будівництво".

Роботи виконує підрядна організація ТОВ "Харківмістдорбуд", інформує Цензор.НЕТ.

На Донеччині в червні завершиться відновлення зруйнованого під час АТО шляхопроводу між Бахмутом і Світлодарськом 01

Повідомляється, що шляхопровід, побудований у 1951 році між містами Бахмут і Світлодарськ довжиною 42,85 п. м., був зруйнований під час проведення антитерористичної операції в 2014 році.

Цього року в рамках програми "Велике будівництво" в Донецькій області планують також відновити 156 км доріг державного значення.

Нагадаємо, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Друзья, поздравляю Вас всех с большим праздником!!! Сеогдня очередная годовщина:
    На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 7561
  • Нестор Нетописець
    На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 3719
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Как по мне, оставить эту зону для "неграждан". С режимом. И чтобы сами разминировали. Особенно с "пачпортами лугандона". Выкопал 2 мины - пайка. Взлетел на мине - амнистия.
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