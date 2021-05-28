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Зеленський призначив стипендії дітям журналістів Веремія і Лабуткіна, які загинули під час виконання професійних обов'язків

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Зеленський призначив стипендії дітям журналістів Веремія і Лабуткіна, які загинули під час виконання професійних обов'язків
Президент Володимир Зеленський підписав указ № 216/2021 "Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків",

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Згідно з документом, стипендія голови держави призначена Максиму Веремію (2009 року народження) - синові журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014-го.

Також стипендію отримала Кіра Лабуткіна (2010 року народження) - дочка кореспондента, заступника редактора телерадіокомпанії Міноборони України "Бриз" Дмитра Лабуткіна, який загинув під час проведення антитерористичної операції в лютому 2015 року внаслідок ворожого обстрілу Дебальцевого Донецької області.

Читайте також: Зеленський призначив президентські стипендії дітям загиблих журналістів Веремія та Лабуткіна, - Указ

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Во время Евромайдана Вячеслав Веремий с первого дня освещал события в Киеве для своего издания[8]. Ряд его материалов отражали редакционную политику газеты «Вести», выступавшей против Евромайдана
  • Порохобандерівець
    Так, налажали вони тоді.
  • Super Gut
    антимайданщик вевремий, который через кацапскую говногазету "вести", обсерал Украину и все украинское получает премию. *****, ненавижу этот епаный квартала95 и его клоунов!
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