Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко

Сьогодні з'явилася інформація про те, що Білорусь ввела обмеження на постачання палива в Україну. Багато проросійських ресурсів в Україні почали поширювати інформацію про нібито наближення дефіциту дизеля і бензину і про підвищення цін.

Цензор.НЕТ взяв коментар у керівника єдиного українського нафтопереробного заводу "Укртатнафта" Павла Овчаренка.

"Заборона поставок білоруського дизеля і бензину становить проблему тільки для них самих, наш завод повністю забезпечить всі потреби України, не буде ні дефіциту, ні підвищення цін, ні падіння якості", - заявив Овчаренко.

За його словами, Білорусь забезпечує близько 50% ринку бензину в Україні. Частка кременчуцького НПЗ - 43%. За це паливо Україна платить Білорусі близько 4,5 млрд доларів на рік, будучи одним із найбільших джерел доходів.

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"Заявляю відповідально: Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі. Наш завод переробляє зараз 7,5 тисячі тонн нафти, впродовж 48 годин ми можемо збільшити переробку до 12,5 тисяч тонн, це близько 50 тисяч тонн бензину на місяць додатково. У нас прямо зараз стоять під розвантаженням два танкери в порту на 160 тисяч тонн нафти, нам не треба робити ніяких надзвичайних заходів, Україна в повній безпеці", - запевнив Овчаренко.

Згідно з його підрахунками, якщо Білорусь відмовиться від поставок палива, і ці обсяги почне виробляти "Укртатнафта", бюджети різних рівнів у нашій країні отримають понад 300 мільйонів доларів надходжень.

"Хочу зазначити, що білоруський Мозирський завод наполовину належить росіянам, по суті поставки в Україну з Білорусі - це російський експорт. Ми таким чином фінансуємо російський бюджет. І Росія фактично дотує поставки палива через Білорусь, оскільки росіяни застосовують зворотний акциз. А "Укртатнафта" не користується російською нафтою, ми забезпечуємо незалежність поставок від Росії", - додав Овчаренко.