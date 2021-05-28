Європейська спілка радіомовлення і телебачення призупинила членство Білорусі
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Європейської спілки радіомовлення і телебачення (EBU).
За словами представників EBU, спілка уважно стежила за придушенням свободи ЗМІ в Білорусі і постійно закликала БТРК як члена організації підтримувати основні цінності - свободу слова, незалежність і відповідальність.
Від моменту спірних виборів минулого літа EBU проводила кампанію на захист незалежної журналістики і свободи вираження думки в країні.
"Ми публічно підтримали журналістів БТРК, які протестували проти втручання влади. Ми також спостерігали за висвітленням подій і передавали свої занепокоєння їх керівництву", - розповіли представники організації
За їх словами, в останні тижні спілку "особливо насторожила трансляція інтерв'ю, очевидно отриманих під примусом.
"Ми також відстежували інші трансляції БТРК з цього питання, які викликали інші серйозні і цілком виняткові занепокоєння. У світлі цих виняткових подій Виконавча рада не має ніякої альтернативи, окрім як запропонувати призупинити членство БТРК у спілці", - зазначили представники EBU.
Білоруський мовник матиме два тижні на відповідь рішенню EBU, перш ніж припинення членства набере сили.