Європейська спілка радіомовлення і телебачення призупинила членство Білорусі

Європейська спілка радіомовлення і телебачення призупинила членство Білтелерадіокомпанії (БТРК) в організації через утиски журналістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Європейської спілки радіомовлення і телебачення (EBU).

За словами представників EBU, спілка уважно стежила за придушенням свободи ЗМІ в Білорусі і постійно закликала БТРК як члена організації підтримувати основні цінності - свободу слова, незалежність і відповідальність.

Від моменту спірних виборів минулого літа EBU проводила кампанію на захист незалежної журналістики і свободи вираження думки в країні.

"Ми публічно підтримали журналістів БТРК, які протестували проти втручання влади. Ми також спостерігали за висвітленням подій і передавали свої занепокоєння їх керівництву", - розповіли представники організації

За їх словами, в останні тижні спілку "особливо насторожила трансляція інтерв'ю, очевидно отриманих під примусом.

"Ми також відстежували інші трансляції БТРК з цього питання, які викликали інші серйозні і цілком виняткові занепокоєння. У світлі цих виняткових подій Виконавча рада не має ніякої альтернативи, окрім як запропонувати призупинити членство БТРК у спілці", - зазначили представники EBU.

Білоруський мовник матиме два тижні на відповідь рішенню EBU, перш ніж припинення членства набере сили.