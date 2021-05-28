Держдепартамент США просить затвердити в бюджеті на 2022 рік 250 млн доларів допомоги для України

Державний департамент Сполучених Штатів запросив у Конгресу 255 млн доларів на 2022 фінансовий рік для допомоги Україні. Зокрема, допомогу можуть надати для протидії російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в бюджетному запиті американського відомства.

"Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії. Дане фінансування прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, в тому числі за рахунок розширення кола ініціатив в галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни", - йдеться в повідомленні.

При цьому частина американської допомоги повинна сприяти " поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності".

Читайте також: Україна має поквапитися з реформами децентралізації та корпоративного управління, - Держдеп

Також частина коштів повинна сприяти поліпшенню системи охорони здоров'я України.

"Програми також будуть підтримувати зусилля з досягненню миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, зокрема через водопостачання та інфраструктуру, зміцнення участі громад, управління та економічну стійкість", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.