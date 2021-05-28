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Держдепартамент США просить затвердити в бюджеті на 2022 рік 250 млн доларів допомоги для України

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Держдепартамент США просить затвердити в бюджеті на 2022 рік 250 млн доларів допомоги для України
Державний департамент Сполучених Штатів запросив у Конгресу 255 млн доларів на 2022 фінансовий рік для допомоги Україні. Зокрема, допомогу можуть надати для протидії російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в бюджетному запиті американського відомства.

"Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії. Дане фінансування прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, в тому числі за рахунок розширення кола ініціатив в галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни", - йдеться в повідомленні.

При цьому частина американської допомоги повинна сприяти " поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності".

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Також частина коштів повинна сприяти поліпшенню системи охорони здоров'я України.

"Програми також будуть підтримувати зусилля з досягненню миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, зокрема через водопостачання та інфраструктуру, зміцнення участі громад, управління та економічну стійкість", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Тока зелебобам деньгами не давать и следить за руками Госдепартамент США просит утвердить в бюджете на 2022 год 250 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 4229
  • Бумеранг Жри Те
    Госдепартамент США просит утвердить в бюджете на 2022 год 250 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 5647
  • Baks13
    ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
    Vyacheslav Shalashenko:

    Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

    А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

    Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

    Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

    Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

    Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

    Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

    Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

    Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

    А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

    Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

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