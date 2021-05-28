"Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2"

НАК "Нафтогаз України" тільки частково підтримує відкрите звернення аналітичного центру Center for liberal modernity до Федерального Уряду та демократичних партій Німеччини, адже вважає неприпустимим заклик щодо пошуку компромісу в частині скасування санкцій США.

Про це йдеться в пресрелізі НАК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації були зрозумілі. Очікувано, що нова адміністрація США шукатиме певні компроміси з Німеччиною, оскільки для них Німеччина є важливим партнером по НАТО. В свою чергу, Німеччина, принаймні до виборів восени, намагатиметься якомога швидше закінчити будівництво "Північного потоку-2" і тиснутиме на США. Оскільки цей ризик був очевидним, я очікував, що мої попередники будуть грати на випередження", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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Враховуючи високу ймовірність виникнення нових загроз, Нафтогаз звертається до органів державної влади, громадських діячів та експертної спільноти, аби негайно виступити з публічною ініціативою і закликати стратегічних партнерів та усі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США із проєкту Nord Stream-2.

Нагадаємо, "Нафтогаз" посилює управлінську команду для пошуку нових інструментів протидії проекту "Північний потік-2".