Новини

Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба

3 14746
Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба
Міністерство закордонних справ України докладе всіх зусиль, щоб знайти українським компаніям, що постраждали від санкцій Білорусі, альтернативні ринки продажу їхніх товарів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна відразу звернутися до Міністерства закордонних справ, і ми разом із торговим представником України докладемо всіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна не вводила проти Білорусі ніяких економічних санкцій, застосовуючи інші елементи тиску. Це Білорусь, підкреслив Кулеба, вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій.

Раніше торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим і дискримінаційним.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Fedor Akkauntov
    Ти відстав від життя. Стратегічний курс на знищення промисловості і побудову аграрної супердержави був офіційно проголошений ще 7 років тому. Як і шлях в минуле. Причому все це успішно втілюється. Руйнуються останні жалюгідні залишки промисловості, прийнятий фактично кріпацький трудовий кодекс, де пан може розпоряджатись наймитом майже як рабом, в нас вже громади і старости, за словами ЗМІ, "комірне" ми вже платимо, зовсім недалеко і до сплати "подушного"... 18 століття вже зовсім поруч...
  • Vitaliy Darmits
    На Московії білоруські продукти харчування ціняться високо , бо москалі взагалі гівно їдять . В них навіть сіль з якимось піском 50/50 .
    А в Україні білоруські продукти це так собі , нижче середнього . Зовсім поганими не назвеш , про біду - їсти можна . Але для чого , як є повно всяких смаколиків та ласощів і своїх і з усього світу . Україна - відкрита економіка , вільний ринок і цілий світ . Білорусія - підсанкційна економіка і на постійному подсосі в Московії . . Це некоректно нас порівнювати .
  • olele
    ага, знаємо, на чиї ринки воно спрямоване...

    Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9431
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини