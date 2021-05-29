Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
У повідомленні зазначається: "Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні і, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму.
Серед іншого закон дозволяє фізичним особам - підприємцям надавати готельні послуги.
Також документ дає право не тільки власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, харчування, курортні установи тощо.
Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет Міністрів України.
Закон вступає в силу з 1 січня 2023 і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності".