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Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг

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Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" №1441-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні і, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму.

Серед іншого закон дозволяє фізичним особам - підприємцям надавати готельні послуги.

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Також документ дає право не тільки власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, харчування, курортні установи тощо.

Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет Міністрів України.

Закон вступає в силу з 1 січня 2023 і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності".

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Займається аби чим.
  • Підлога Маккартні
    Хлопці з Вермахту ніколи б у житті б не зруйнували б такий стратегічний об'єкт. Це тілько вссані діди віпівалі могли знищити людей, інфраструктуру і місцевість загалом одним натисненням на важіль вибухівки... срані курви
  • 18c49ed2
    Радуйтесь отельеры на морях, наконец и до вас пришло "покращення".

    Особенно радуйтесь отдыхающие на морях и в Карпатах. Теперь стоимость услуг еще больше вырастит. Хотя она и так уже хорошо подросла в этом году.
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