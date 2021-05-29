РНБО розгляне запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі після подання Кабміну, - Данілов
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас (в РНБО - ред.) є певні процедури. При всій повазі до заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, документи повинен подавати Кабінет міністрів. Питання про запровадження санкцій має бути спершу обговорено на засіданні Кабміну. Кабмін повинен прийняти відповідне рішення. Якщо буде таке подання від прем'єр-міністра, то, природно, ми будемо таке питання розглядати", - заявив Данілов в ефірі телеканалу "Україна" під час спілкування з журналістом в перерві програми Свобода слова ввечері в п'ятницю.
За його словами, "на цей момент таких документів в апараті РНБО немає".
Як повідомлялося, 28 травня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив про підготовку пакету санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка і його передачі на розгляд Раді національної безпеки і оборони України.