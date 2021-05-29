РНБО розгляне запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі після подання Кабміну, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що відомство розгляне питання про запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі, які брали участь у фальсифікаціях і репресії в Білорусі, тільки після відповідного подання від прем'єр-міністра України.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас (в РНБО - ред.) є певні процедури. При всій повазі до заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, документи повинен подавати Кабінет міністрів. Питання про запровадження санкцій має бути спершу обговорено на засіданні Кабміну. ​​Кабмін повинен прийняти відповідне рішення. Якщо буде таке подання від прем'єр-міністра, то, природно, ми будемо таке питання розглядати", - заявив Данілов в ефірі телеканалу "Україна" під час спілкування з журналістом в перерві програми Свобода слова ввечері в п'ятницю.

За його словами, "на цей момент таких документів в апараті РНБО немає".

Як повідомлялося, 28 травня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив про підготовку пакету санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка і його передачі на розгляд Раді національної безпеки і оборони України.