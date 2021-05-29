Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з пам'ятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура

Житель с.Сподобівка Харківської області підозрюється у самовільному захопленні земельної ділянки, на якій розташований об'єкт історико-культурної спадщини (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"У період часу з 2020 року по травень 2021 року зловмисник захопив земельну ділянку, що належить до земель історико-культурної спадщини. На ній він здійснював посів озимої пшениці", - йдеться в інформації.

За даними досудового слідства, 43-річний чоловік знав, що між його ділянкою та ділянкою, яким володіє його дружина, є ділянка історико-культурної спадщини площею 0,9 га. Там розташоване поселення Сподобівська Дуванка-1, яке визнане пам'яткою археології місцевого значення відповідно до наказу Міністерства культури України від 27.03.2013 №228, відноситься до доби бронзи II тис. н.е. та салтово-маяцької культури VIII – IX ст. н.е. Одночасно з цим, наявний культурний шар, доби бронзи та раннього середньовіччя, який містить уламки ліпленого глиняного посуду.

Санкція статті, інкримінованої підозрюваному, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 4 років або позбавлення волі на строк до 2 років.

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