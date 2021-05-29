У Білорусі знали, що ніякої бомби на борту літака Ryanair не було, - Данілов

Білоруська влада і силовики від самого початку знали, що на літаку компанії Ryanair, який примусово посадили в Мінську, не було вибухівки.

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, "захоплення літака" він вважає "актом державного тероризму".

"Те, що сталося з літаком ... Було цілком зрозуміло, навіть з перших хвилин, коли ми з вами дивилися відео, що ніякої бомби там не було і вони це знали від самого початку. Чому? Тому що якби там була бомба, евакуація людей з літака відбувалася б терміново, жодного цивільного населення біля літака, яке там виставили, із співробітників аеропорту, там би не було. Це був би окремий спецпідрозділ, який у відповідному одязі мав би пройти досліджувати всі ці речі. Жодних собачок, ніяких людей, у яких навіть не було ніякого захисту, а вони шукали бомбу. Ну це таке, знаєте ... Я навіть не уявляю, навіщо все це робиться", - сказав він.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.