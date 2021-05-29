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У Львові побудують крематорій, - Садовий

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У Львові побудують крематорій, - Садовий
У Львові після довгих суперечок вирішили будувати перший крематорій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці.

Він зазначив: "У Львові буде крематорій! Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища".

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Мер обіцяє, що в червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти кращий варіант для реалізації цього проєкту.

Садовий нагадав, що львів'яни зареєстрували петицію за будівництво крематорію, але робота вже почалася.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Це можна і без крематорію робити )))

    Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 3006
  • Welt Schmerz
    Взагалі-то з погляду ортодоксальної концепції християнства (не плутати із обрядовістю, яка поступово формувалася протягом століть і, м'яко кажучи, не завжди має християнське походження) абсолютно *****, що станеться із порожніми кадаврами, вже покинутими парфумами своїх власників - хоч zu Asche, хоч zu ***** (до речі, ця біблійна цитата якраз натякає скоріше на кремацію).
    Мовчу вже про те, що у нас світська держава взагалі-то.
  • Яр Холодний
    Взагалі-то, традиційним способом поховання для наших предків була саме "кремація". Просто у МАлій Азії, де зародилося християнство, для подібного було мало дров... А з хрещенням Русі кремацію перестали практикувать, бо з ним в наші вірування було привнесено, замість поклоніння духовній складовій предків, поклоніння "фізичному об"єкту" - могилі...
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