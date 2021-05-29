За минулу добу поранено воїна, зафіксовано 12 обстрілів. Російські війська на Донбасі били з великокаліберних кулеметів у районі Гранітного, - ООС

Протягом минулої доби, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Водяного - з гранатометів різних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Підкреслюється, що в районі населеного пункту Гранітне ворог використовував великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17. Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя - ще і з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар'їнки, Широкиного і Новомихайлівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети. У напрямку населених пунктів Новотошківське і Піски противник застосував стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - підкреслюють в штабі.

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Повідомляється також, що поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних жителів.

"На обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь. Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Станом на 7:00 ранку, 29 травня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.

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