В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали
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29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків зараження COVID-19. Серед них - 144 дитини і 55 медпрацівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також, за даними міністерства, за минулу добу:
-госпіталізовано – 1 309 осіб;
- летальних випадків – 156;
-одужало – 10 199 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 25 401 особа,
- методом ІФА – 10 963 особи,
- експрес-тестами – 21 020 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 199 769 осіб;
-одужало – 2 030 415 осіб;
летальних випадків – 50 388;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 156 756.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.