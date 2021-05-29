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В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали
29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків зараження COVID-19. Серед них - 144 дитини і 55 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також, за даними міністерства, за минулу добу:

-госпіталізовано – 1 309 осіб;

- летальних випадків – 156;

 -одужало – 10 199 осіб.

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За добу протестовано:

- методом ПЛР – 25 401 особа,

- методом ІФА – 10 963 особи,

- експрес-тестами – 21 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 199 769 осіб;

 -одужало – 2 030 415 осіб;

 летальних випадків – 50 388;

- проведено ПЛР-тестувань – 10 156 756.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

Топ коментарі

  • Aleksandr Ermak
    вин збыраеться 2 срока срать нам у голову
  • Підлога Маккартні
    Нам тут хотябы с глав. зебилом разобраться. Какое к чертям мировое правительство?
  • Антип61
    В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 8194
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