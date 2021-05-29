США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі

Сполучені Штати припинять дію угоди про авіасполучення з Білоруссю і розробляють адресні санкції проти ключових представників влади. Крім того, будуть повернуті раніше зняті санкції з дев'яти великих білоруських підприємств.

Про це заявила офіційна представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Запровадження нових санкцій і повернення санкцій проти білоруських підприємств намічено на 3 червня.

"Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами та союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка, пов'язаних з триваючими порушеннями прав людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня", - заявила Псакі.

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Експерт вважає дії білоруської влади неприпустимими. Адже життя всіх людей на борту було в небезпеці, а на льотчиків, найімовірніше, було вчинено тиск.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.