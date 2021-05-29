Держдеп просить виділити $6,1 млрд на допомогу іншим країнам у військовій сфері для протидії російським загрозам. Україна серед пріоритетних одержувачів, - проєкт бюджету
Про це йдеться в плані бюджету, опублікованому в п'ятницю відомством, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У плані бюджету йдеться, що цей запит в разі його схвалення гарануватиме безпеку громадян США за рахунок посилення військової підтримки ключових союзників США і урядів країн-партнерів, щоб вони могли сприяти регіональній та глобальній стабільності і протидіяти транснаціональним загрозам, включаючи тероризм і торгівлю наркотиками, зброєю і людьми.
Зокрема, в ньому наголошується, що "стратегічні пріоритети в області безпеки в Європі і Євразії полягають у протидії російському впливу і агресії за допомогою зміцнення можливостей союзників і партнерів (...) забезпечувати власний захист за рахунок поліпшення взаємодії з НАТО та іншими західними силами". До пріоритетних одержувачів коштів, згідно з підготовленим адміністрацією США проєктом бюджету, входять Україна, Грузія, Естонія, Латвія і Литва.
Крім того, $112 млн Держдеп просить виділити на навчання іноземних військових. Так, близько $27 млн пропонується направити до Європи і в Євразію, щоб "посилити регіональну безпеку і взаємодію серед американських, європейських збройних сил і сил НАТО, і допомогти протидії російській агресії". Пріоритетними одержувачами коштів названі Болгарія, Грузія, Польща, Румунія, Туреччина та Україна.
Підготовлений адміністрацією США проєкт бюджету на 2022 фінансовий рік буде спрямований на розгляд до Конгресу.