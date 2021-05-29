Держдеп просить виділити $6,1 млрд на допомогу іншим країнам у військовій сфері для протидії російським загрозам. Україна серед пріоритетних одержувачів, - проєкт бюджету

Держдепартамент США запитує $6,1 млрд на фінансову допомогу іноземним державам у військових цілях, зокрема, майже $300 млн країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з Росії.

Про це йдеться в плані бюджету, опублікованому в п'ятницю відомством, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У плані бюджету йдеться, що цей запит в разі його схвалення гарануватиме безпеку громадян США за рахунок посилення військової підтримки ключових союзників США і урядів країн-партнерів, щоб вони могли сприяти регіональній та глобальній стабільності і протидіяти транснаціональним загрозам, включаючи тероризм і торгівлю наркотиками, зброєю і людьми.

Зокрема, в ньому наголошується, що "стратегічні пріоритети в області безпеки в Європі і Євразії полягають у протидії російському впливу і агресії за допомогою зміцнення можливостей союзників і партнерів (...) забезпечувати власний захист за рахунок поліпшення взаємодії з НАТО та іншими західними силами". До пріоритетних одержувачів коштів, згідно з підготовленим адміністрацією США проєктом бюджету, входять Україна, Грузія, Естонія, Латвія і Литва.

Крім того, $112 млн Держдеп просить виділити на навчання іноземних військових. Так, близько $27 млн ​​пропонується направити до Європи і в Євразію, щоб "посилити регіональну безпеку і взаємодію серед американських, європейських збройних сил і сил НАТО, і допомогти протидії російській агресії". Пріоритетними одержувачами коштів названі Болгарія, Грузія, Польща, Румунія, Туреччина та Україна.

Підготовлений адміністрацією США проєкт бюджету на 2022 фінансовий рік буде спрямований на розгляд до Конгресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США просить затвердити в бюджеті на 2022 рік 250 млн доларів допомоги для України