Через негоду знеструмлено 108 населених пунктів у п'яти областях України, - ДСНС

Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 108 населених пунктів у п'яти областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год 29 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 108 населених пунктів у 5 областях, а саме: Київській – 44, Чернігівській – 22, Черкаській – 15, Кіровоградській – 14 та Житомирській – 13. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", – уточнили в ДСНС.

Повідомляється також, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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