Кулеба про примусову посадку літака Ryanair: Якщо зараз Лукашенку спустити це з рук, він піде далі, продовжуючи порушувати правила

Якщо не реагувати на ситуацію з примусовою посадкою в Білорусі літака Ryanair, Олександр Лукашенко може продовжувати порушувати правила.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Міністр підкреслив, що Білорусь – це "не щось чуже і віддалене" і білоруський народ дружній щодо народу України.



"Те, що сталося в повітряному просторі над Білоруссю, стосується всіх. Тому що є певний набір священних правил у міжнародному праві. Це, зокрема, правило безпеки міжнародної авіації. На жаль, ми дуже добре знаємо, що будь-яка дрібниця може призвести до трагедії і будь-яке порушення мінімальних правил може призвести до масової трагедії", – сказав глава МЗС.



Він зазначив, що в України є схожий досвід.



"Росія збила [малайзійський літак] MH17 над нашою територією, Іран збив український літак. Ми всі це знаємо. Якщо зараз Олександрові Лукашенку спустити це з рук, то що він зробить наступне? Він піде далі, він порушить ще якісь правила, які не можна порушувати за будь-яких обставин", – підкреслив Кулеба.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.