"Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі", - Зеленський привітав українських миротворців ООН зі святом

Президент України Володимир Зеленський привітав учасників та ветеранів миротворчих операцій ООН з професійним святом - Міжнародним днем учасників операцій ООН з підтримання миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі. Ми пишаємося усіма, хто у складі військових контингентів, поліцейських сил та цивільного персоналу місій ООН захищає мир у різних регіонах планети. Низка операцій за участю українців стала справжніми історіями успіху.

Особливо приємно, що ООН та народи тих країн, де розгорнуті місії з українськими "блакитними шоломами", шанують їхній внесок у забезпечення міжнародного миру та безпеки, їхні високі професійні якості та готовність прийти на допомогу і захистити населення у зоні відповідальності, навіть ціною власного життя або здоров’я", - зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що Україна з вдячністю і невимовним сумом згадує та вшановує наших героїв, які загинули під блакитним прапором Організації Об’єднаних Націй.

"Українці добре знають, наскільки важливим є завдання щодо забезпечення сталого миру там, де тривають криваві збройні конфлікти та загарбання чужих територій. Попри агресію Росії проти України та тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і окремих районів Донецької та Луганської областей, ми залишаємося відданими діяльності з підтримання миру під егідою ООН. Наш внесок у справу утвердження міжнародної безпеки посилюватиметься й надалі", - вважає президент.

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Він побажав українським миротворцям міцного здоров'я, благополуччя та успіхів у виконанні важливих завдань щодо забезпечення мирного існування і захисту життя людей.