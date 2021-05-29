На коронавірус у ЗСУ хворіє 168 осіб - Командування Медсил

Станом на 10.00 29 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 168 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування Медсил ЗСУ.

Всього за час пандемії одужали 24 896 осіб, летальних випадків 93. На ізоляції (в т.ч самоізоляції) - 45 осіб.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 3 людини.

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Від початку вакцинації в Збройних Силах України 55 791 людина отримала 1 дозу вакцини. З них - 3 305 військових медиків. Повторно провакциновані 2 228 осіб.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 827 осіб.