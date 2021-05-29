США і Британія закликають ВООЗ знову відправити експертів до Китаю на пошуки джерела COVID-19

США і Велика Британія закликали Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) провести більш глибоке дослідження походження коронавірусу COVID-19, включаючи нову місію в Китай.

"Першої фази дослідження ВООЗ походження COVID-19 було недостатньо, і вона була не закінчена. Ми закликаємо провести своєчасну, прозору, науково обґрунтовану другу фазу дослідження під керівництвом експертів, зокрема і в Китаї", - йдеться в заяві місії США в Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Постпред Британії в ООН в Женеві Саймон Менлі приєднався до заклику США.

"Перша фаза дослідження ВООЗ походження COVID-19 завжди вважалася початком процесу, а не кінцем. Ми закликаємо провести своєчасну, прозору, науково обґрунтовану другу фазу дослідження під керівництвом експертів, зокрема і в Китаї, як це рекомендує доповідь експертів", - йдеться в заяві Менлі, опублікованій на сайті британського уряду.

У ВООЗ в п'ятницю заявили, що дата можливого нового етапу розслідування, спрямованого на встановлення джерела походження коронавірусу COVID-19, поки не визначена.

Президент США Джо Байден цього тижня наказав американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" у пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати йому про результати протягом 90 днів. Байден зажадав приділити увагу в доповіді окремим деталям, які можуть вимагати подальшого розслідування, включно з "питанням щодо Китаю".

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