Поліцейські викрили 24-річного бойовика т.зв. "ЛНР" на Луганщині
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Луганської області.
Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої "ЛНР", де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону "Заря", який дислокувався на території обласного військкомату у м. Луганськ. Зі слів чоловіка, через пів року через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув лави батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків - "Брянка СССР". За свою "службу" чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їхні лави і поїхав на заробітки до РФ.
В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєвєродонецьк.
В рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" чоловікові повідомлено про підозру. Слідчі завершують досудове слідство.